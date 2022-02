La Coupe Memorial décalée de plusieurs jours

La Coupe Memorial s’amorcera plus de deux semaines plus tard que prévu, la Ligue canadienne de hockey (LCH) ayant indiqué mercredi que le tournoi commencera le 20 juin à Saint John, au Nouveau-Brunswick, pour se terminer neuf jours plus tard avec la finale.

Initialement, la compétition réunissant la formation hôtesse – les Sea Dogs – ainsi que les champions des circuits juniors du Québec, de l’Ontario et de l’Ouest devait s’entamer le 3 juin et se conclure le 12 du même mois. Cependant, avec les nombreux changements apportés au calendrier régulier, de nouvelles dates pour l’événement devenaient requises. Dans la LHJMQ, les éliminatoires pourraient prendre fin au plus tard le 15 juin.

«En raison des défis actuels liés à la pandémie, nous avons décidé de reporter la tenue du tournoi de la Coupe Memorial avec l’assurance que cela permettra à nos trois ligues membres de pouvoir compléter leur saison régulière et leurs séries éliminatoires pour offrir à nos partisans le plus haut niveau de compétition, a déclaré dans un communiqué Dan MacKenzie, président de la LCH. Nous sommes ravis de présenter ce que la LCH fait de mieux à Saint John et de couronner un champion national pour la première fois en trois ans.»

À l’amorce du tournoi, les Sea Dogs se frotteront aux représentants de l’Ontario. Le lendemain, soit le 21 juin, la formation de la LHJMQ affrontera celle de l’Ouest.

