La hausse du prix de l’aluminium profite à Hydro-Québec

Si l’actuelle montée en flèche des cours de l’aluminium risque de faire grimper les coûts de construction, elle aura au contraire pour effet d’entraîner une augmentation non négligeable des revenus pour Hydro-Québec.

À quelques jours du dépôt de ses résultats trimestriels, la société d’État n’est pas en mesure de préciser combien elle pourrait tirer de cette flambée des prix. Mais Hydro confirme qu’elle en bénéficiera et que ces gains anticipés risquent de se compter en dizaines de millions de dollars.

Près du record

Plus léger que l’acier, l’aluminium est de plus en plus utilisé dans les secteurs de la construction, de la technologie et dans la fabrication de véhicules, notamment électriques.

Cette forte demande, combinée à des chutes de production, des perturbations de sa chaîne logistique et des tensions géopolitiques impliquant de grands producteurs (Chine et Russie), a fait grimper les prix de l’aluminium. En douze mois, sa valeur a bondi de plus de 50 %.

Vendredi, le cours de l’aluminium a clôturé à 3312 $ US la tonne, son plus haut niveau des dix dernières années, s’approchant de son sommet historique de 3380,15 $ US la tonne.

Propriétés d’Alcoa, Alouette et Rio Tinto, les alumineries d’ici fonctionnent à plein régime. En raison d’une productivité déjà élevée, le PDG de l’Association de l’aluminium du Canada, Jean Simard, doute que cette explosion des cours n’entraîne des hausses de production.

Toutefois, comme les tarifs d’Hydro aux alumineries fluctuent en fonction des prix de l’aluminium, il s’attend à ce que la société d’État puisse en profiter.

Au 30 septembre, Hydro enregistrait une hausse de revenus de 76 M$ de ces contrats spéciaux, hausse qu’elle attribuait à la hausse des cours de l’aluminium. En 2020, leur repli avait au contraire entraîné une baisse des produits des ventes d’électricité de 134 M$.

Même si tout indique que 2021 se soldera par un gain, Hydro s’attend à ce que la hausse du prix de l’aluminium se fasse encore plus sentir en 2022.

Sur le marché des métaux de Londres, la tonne d’aluminium a clôturé hier à 3305 $ US.

