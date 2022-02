La pâtissière de Jonquière n’a toujours pas reçu d’amende

La pâtissière qui avait défié les consignes de la santé publique dans son établissement de Jonquière, n’a toujours pas reçu d’amende.

En entrevue avec Denis Lévesque un mois après avoir été à l’origine de débats enflammés sur les consignes sanitaires, Stéphanie Hariot, propriétaire de de la Pâtisserie Vite des Péchés, avoue «vivre au jour le jour en attendant de voir ce qui se passera».

«J’espère qu’ils ont oublié mon dossier sur un coin de tablette ce serait vraiment bien» dit-elle.

Rappelons que la somme qu’elle pourrait avoir à payer se situe dans les milliers de dollars.

Lorsque questionnée à savoir si elle avait mis un montant de côté afin de payer l’amende qui pourrait lui être envoyée, elle répond: «Non, je n’ai rien mis de côté (...) j’avais pas d’argent. Si je manifestais à la base, c’est parce que je n’ai pas d’argent donc je n’en ai pas plus pour payer les amendes.»

Pourtant, beaucoup de gens l’ont supportée dans sa contestation des mesures imposées aux restaurateurs québécois et l'auraient sans doute aidé à absorber cette dépense.

«J’ai refusé tous les GoFundMe et tous les (dons) de citoyens qui voulaient contribuer parce que tant que je n’ai pas de “ticket”, je ne veux pas qu’on pense que je me remplis les poches», explique-t-elle.

Son opinion sur les manifestations anti-mesures

Même si ses actions ont inspiré bien des gens qui manifestent contre les mesures sanitaires, Stéphanie Hariot déclare ne pas s’identifier à tous ceux qui composent les «Convois de la liberté».

«Je comprends la base du problème des camionneurs (...) ce sont eux qui remplissent les tablettes depuis le début. La première vague a été extrêmement difficile pour eux, on les a traités comme des pestiférés à ne pas pouvoir aller aux toilettes, rien du tout», admet-elle.

Elle précise toutefois: «Je ne rejoins pas la cause des extrémistes qui veulent renverser le gouvernement parce que ce qu’ils demandent c’est complètement irrationnel (...) je me joins à la cause en guise de solidarité pour tous ceux qui se joignent en tant que peuple.»

