Le roi et la reine des Jeux d’hiver

Grâce à sa médaille d’or au relais 5000 m, mercredi, Charles Hamelin est devenu l’athlète canadien le plus décoré aux Jeux d’hiver, ex aequo avec la patineuse de vitesse longue piste Cindy Klassen. Il est aussi le quatrième olympien dans l’histoire du pays à décrocher quatre titres olympiques. Les hockeyeuses Caroline Ouellette, Jayna Hefford et Hayley Wickenheiser sont les trois autres qui ont réussi l’exploit.

6 médailles

Charles Hamelin

Sainte-Julie, Québec | Patinage de vitesse courte piste

Turin, 2006

Argent : Relais 5000 m

Vancouver, 2010

Or : 500 m

500 m Or : Relais 5000 m

Sotchi, 2014

Or : 1500 m

Pyeongchang, 2018

Bronze : Relais 5000 m

Pékin, 2022

Or : Relais 5000 m

Cindy Klassen

Winnipeg, Manitoba | Patinage de vitesse longue piste

Salt Lake City, 2002

Bronze : 3000 m

Turin, 2006

Or : 1500 m

1500 m Argent : Poursuite par équipe

Poursuite par équipe Argent : 1000 m

1000 m Bronze : 5000 m

5000 m Bronze : 3000 m

5 médailles

Marc Gagnon

Saguenay, Québec | Patinage de vitesse courte piste

Lillehammer, 1994

Bronze : 1000 m

Nagano, 1998

Or : Relais 5000 m

Salt Lake City, 2002

Or : 500 m

500 m Or : Relais 5000 m

Relais 5000 m Bronze : 1500 m

François-Louis Tremblay

Alma, Québec | Patinage de vitesse courte piste

Salt Lake City, 2002

Or : Relais 5000 m

Turin, 2006

Argent : 500 m

500 m Argent : Relais 5000 m

Vancouver, 2010

Or : Relais 5000 m

Relais 5000 m Bronze : 500 m

Jayna Hefford et Hayley Wickenheiser

Trenton, Ontario et Shaunavon, Saskatchewan Hockey

Nagano, 1998

Argent

Salt Lake City, 2002 | Turin, 2006 | Vancouver, 2010 | Sotchi, 2014

Or

Scott Moir et Tessa Virtue

London, Ontario Patinage artistique

Vancouver, 2010

Or : Danse sur glace

Sotchi, 2014

Argent : Épreuve par équipe

Épreuve par équipe Argent : Danse sur glace

Pyeongchang, 2018