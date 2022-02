«Les bracelets rouges»: un drame déchirant pour les téléspectateurs

C’était écrit dans le ciel. En s’attachant à des jeunes qui font front commun face à la maladie, il y aurait forcément de grands drames, des départs soudains même, et c’est ce qui s’est produit mardi dans la série «Les bracelets rouges».

SI VOUS N’AVEZ PAS ENCORE VU CET ÉPISODE, PRIÈRE DE NE PAS LIRE CE QUI SUIT.

Des complications sont survenues durant la délicate et urgente intervention au cœur que devait subir Kim (Léanne Désilets) et la jeune femme est décédée sur la table d’opération. Ce moment triste et touchant a été fort bien orchestré par les auteurs Michel Brouillette et Stéphanie Perreault, ainsi que le réalisateur Yan England.

On a vu Kim aller à la piscine «jaser» avec Albert, qui est dans le coma, un moment qui s’inscrit dans un monde parallèle. Elle n’a eu d’autre choix que de renoncer à sa vie et de se laisser glisser dans l’eau. Son père (Frédérick De Grandpré) s’est effondré au sol en apprenant la mort subite de sa fille, qui voulait, comme lui, devenir comédienne.

Michel Brouillette explique que cette deuxième visite à la piscine avec Albert – c’est là qu’il s’est blessé en faisant une mauvaise chute – permet de plonger dans un «entre-monde où le jeune garçon est prisonnier». Justin (Noah Parker) s’y est rendu lui aussi quand il a eu des complications sur la table d’opération, et Kim y est allée à son tour alors qu’elle était en train de mourir. Ces moments «oniriques» pourraient mal passer, mais ça fonctionne, car c’est fait tout en sobriété. «On va là quand ça ne va pas bien pour un personnage. Comme les jeunes sont proches d’Albert, qui est membre des bracelets rouges, ils communiquent avec lui.»

Kim, qui n’était pas très aimable à son arrivée à l’hôpital, notamment avec la mère d’Albert, Anne (Isabelle Blais), a retiré sa carapace au fil des épisodes, se montrant attachante, sensible et drôle.

«On voulait rendre Kim haïssable au départ, puis qu’on finisse par l’aimer et qu’on doive finalement la perdre», a dit l’auteur Michel Brouillette, qui joue aussi dans la série. C’est également le cas de sa coauteure et amoureuse dans la vie, Stéphanie Perreault, qui campe la psy de Flavie (Audrey Roger).

Kevin sous le choc

Kevin (Étienne Galloy) va être bousculé par la mort de Kim. «Il y a une scène forte dans le prochain épisode, on en est très fiers. Kevin, qui est toujours le gars qui rit, qui fait des blagues, trouve ça pas mal moins drôle d’être à l’hôpital. On va suivre son deuil. On sentait qu’il y avait peut-être une amourette qui se dessinait entre Kim et lui, il l’aimait bien et l’avait gâtée à l’Halloween.»

Lou (Milya Corbeil Gauvreau), qui voulait mettre fin à ses jours, va rebondir en réalisant avec la mort de Kim que la vie est à la fois précieuse et fragile. Elle va beaucoup se rapprocher de Félix (Anthony Therrien), selon l’auteur, qui vit une récidive de cancer.

«Elle incite les autres à essayer d’être plus lumineux, et c’était notre but de faire une série lumineuse même si on parle de jeunes malades dans un hôpital. Il y a quand même de l’espoir jusqu’au bout. Il va y avoir d’autres drames, des larmes encore, c’est certain, mais il y a encore énormément de lumière à cause des bracelets rouges, qui se tiennent jusqu’au bout», a conclu Michel Brouillette.

Une deuxième saison?

Il reste trois épisodes à la première saison. Pour l’heure, aucune annonce n’a été faite concernant une éventuelle suite, mais comme la série figure dans le top 10 des émissions les plus regardées cet hiver, il y a fort à parier qu’elle sera de retour à TVA pour de nouvelles intrigues. Selon les plus récents chiffres confirmés de Numéris, l’épisode du 2 février des «Bracelets rouges» a été regardé par 1 086 000.

La série «Les bracelets rouges» est diffusée chaque mardi, à 20 h, à TVA.

À voir aussi