Leurre d'ado: prédatrice d’un adolescent pendant quatre ans

Une mère de famille qui a manipulé un adolescent pendant plus de quatre ans grâce au faux profil Facebook d’une jeune fille qui se disait amoureuse du garçon vient d’écoper d’une peine de deux ans de pénitencier.

Le juge l’a mentionné, on n'a trouvé «aucun précédent» auquel comparer le crime commis par Mélanie Lévesque, une mère de 44 ans qui a été accusée de leurre informatique. La manipulation qui s’est poursuivie pendant 51 mois avant que l’adolescent découvre le pot aux roses a nécessité un haut degré de sophistication.

Âgée de 13 ans en 2015, la victime était un athlète prometteur de l’extérieur de la région de Québec. Pour perfectionner son sport, le jeune homme a été hébergé chez son entraîneur, le conjoint de Mélanie Lévesque, de façon régulière, puis toutes les fins de semaine pendant trois ans.

Pendant toute cette période et pour «atteindre la jouissance sexuelle en ligne», l’accusée a leurré la victime en créant de faux profils Facebook et SnapChat d’une jeune fille qui serait tombée amoureuse du garçon. «Durant les 51 mois suivants, elle manipule la victime et les deux familles. Elle use de plusieurs stratagèmes pour monopoliser le développement affectif et amoureux du jeune homme», a résumé le juge Mario Tremblay.

Photos explicites

Pour cacher «sa stratégie de prédatrice», Mélanie Lévesque a dû faire preuve d'un «contrôle» et d'un «chantage émotif» qui a monopolisé beaucoup de son temps. Après avoir tissé sa toile, l’accusée a demandé et obtenu du jeune homme des images explicites, notamment des vidéos de masturbation.

Lorsque l’adolescent mettait en doute l’existence de son amoureuse virtuelle, qu’il n’avait toujours pas rencontrée après tant d’années, Mélanie Tremblay confortait le jeune, mais jamais elle n'a tenté de rapprochement physique, préférant atteindre son «apogée sexuel en ligne».

La découverte de cette double vie a évidemment fait éclater la famille de l’accusée. Pour sa part, la victime, qui est maintenant adulte, a dû composer avec des idées noires, convaincue qu’on lui avait volé son adolescence.

Le rapport sexologique de Mélanie Lévesque fait état d’un potentiel manipulatoire non négligeable et, même si son intérêt était limité au fantasme, elle a vécu la fin de la relation «comme une peine d’amour». Compte tenu du degré de responsabilité très élevé de la femme, le juge l'a condamnée à une peine de deux ans à purger dans un pénitencier fédéral.

