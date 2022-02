Manifestants, il est temps de rentrer chez vous

Que nous devrions nous intéresser aux enfants, au décrochage scolaire et sportif, à nos aînés isolés trop longtemps pendant une pandémie qui a accaparé deux ans de nos vies. Parler de relance économique, culturelle, touristique, d’itinérance, de logement, de santé mentale, d’environnement, de lutte au racisme et à la violence, de transport collectif, et j’en passe.

Voilà que tout le pays est l’otage de manifestants qui n’ont aujourd’hui plus aucune raison de revendiquer. C’est devenu une partouze, un cirque odieux et désolant. Cela n’a plus rien à voir avec des revendications politiques.

Pire, notre gouvernement fédéral, le gouvernement central d’un pays du G7, en vient à utiliser la loi la plus puissante du pays afin de mettre fin à une crise qui implique quelques centaines de personnes. C’est bien une preuve que ça ne tourne pas rond.

C’est décourageant.

Prolonger la crise

Si les camionneurs avaient un message à passer, c’est de toute évidence fait. Il est temps de démarrer les moteurs et de rentrer à la maison, tout le pays et le monde entier a entendu.

Il est inutile de prolonger cette crise nationale alors que nous avons tant à faire collectivement afin de relancer plusieurs pans de notre société. Les effets néfastes de cette pandémie interminable sont tellement immenses.

Niaisage pour les voyageurs

Pendant ce temps, alors qu’on retire les mesures pour les non-vaccinés dans les provinces, le fédéral a annoncé hier que l’on continuera tout de même de demander des tests PCR ou rapides pour les voyageurs doublement et triplement vaccinés au retour au pays.

C’est ridicule.

Un gaspillage d’argent et une lourdeur sans nom alors que les restrictions de voyages sont assouplies.