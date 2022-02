Le Canada 1er au 5000 m: une fin de carrière olympique en or pour Charles Hamelin

À sa dernière course olympique en carrière, Charles Hamelin a aidé le Canada à être couronné au relais 5000 mètres de patinage de vitesse courte piste, mercredi, à Pékin.

L’équipe canadienne, complétée par Steven Dubois, Jordan Pierre-Gilles et Pascal Dion, a parcouru la distance en 6 min 41,257 s. Pierre-Gilles a ouvert les valves au 28e et les patineurs de l’unifolié n’ont jamais été inquiétés par la suite. La Corée du Sud (6:41,679) et l’Italie (6:43,431) ont également grimpé sur le podium.

Hamelin a donc remporté son deuxième titre olympique et sa quatrième médaille à cette épreuve. Après l’argent à Turin en 2006 et l’or à Vancouver en 2010, Hamelin avait été décoré de bronze il y a quatre ans à Pyeongchang. Il patinait alors avec Dion, Samuel Girard et Charle Cournoyer.

AFP

AFP

Le vétéran termine ainsi sa carrière olympique avec six médailles, lui qui a été sacré champion du 500 m en 2010 et du 1500 m en 2014.

AFP

Il s’agit par ailleurs d’une cinquième médaille canadienne en courte piste depuis le début des Jeux. Celle-ci est la troisième de Dubois, qui a enfilé l’argent au 1500 m et le bronze au 500 m.

AFP

Boutin et Sarault se contentent d’une finale B

Chez les femmes, Kim Boutin et Courtney Sarault ont été incapables de se qualifier pour la finale au 1500 m. Elles ont ensuite pris les troisième et quatrième échelons de la finale B.

AFP

Boutin s’est maintenue dans le groupe de tête pendant toute la course en demi-finale, mais elle a semblé manquer d’énergie en fin de parcours, de sorte qu’elle a pris la troisième place.

La photo-témoin a été nécessaire pour départager la Néerlandaise Xandra Velzeboer et Sarault dans une autre vague. L’Européenne a devancé de quelques centimètres sa rivale pour prendre la troisième position et obtenir le dernier billet pour la finale A en vertu de son chrono.

Également en lice, Danae Blais a chuté en quart de finale, de sorte qu’elle n’a pas vu le fil d’arrivée.

La Sud-Coréenne Minjeong Choi, l’Italienne Arianna Fontana et la Néerlandaise Suzanne Schulting ont été médaillées. Choi a établi au passage un nouveau record olympique en demi-finale, en 2:16,831.

