«Nous allons reprendre le centre-ville», clame la police d’Ottawa

Le nouveau chef par intérim de la police d’Ottawa s’est montré déterminé, mercredi, à «reprendre le centre-ville» occupé par des centaines de manifestants opposés aux mesures sanitaires depuis près de trois semaines.

Nommé pour succéder à Peter Sloly qui a démissionné de son poste de chef du Service de police d’Ottawa mardi, Steve Bell a assuré devant le conseil de ville avoir un «plan méthodique et doté des ressources nécessaires» afin de pouvoir mettre un terme aux manifestations qui secouent la capitale.

«Nous allons reprendre le centre-ville au complet et chacun des espaces occupés. Nous allons enlever cette manifestation illégale. Nous allons ramener notre ville à son état normal», s’est exclamé M. Bell.

Ce dernier a expliqué que la police a «mis au point des stratégies» pour parvenir à ses fins, sans détailler ces dernières.

«Certaines des techniques que nous avons le droit d'employer et que nous sommes prêts à employer ne sont pas couramment vues à Ottawa. Mais nous sommes disposés à y avoir recours au besoin pour aboutir à la plus sûre résolution et pour rétablir l'ordre», a-t-il évoqué.

Plus tôt mercredi, la police a, de nouveau, réclamé que les manifestants abandonnent leur siège en diffusant un avis et en distribuant des tracts rappelant que le blocus du centre-ville est illégal et que les participants s’exposent à des amendes et des accusations, sans grand résultat.

M. Bell a d’ailleurs reconnu que son plan ne se concrétisera pas du jour au lendemain.

«Il faudra du temps pour accomplir tout cela correctement. Chaque étape sera mûrement réfléchie et méthodique. Je vous prie de nous accorder votre patience et votre confiance», a-t-il exprimé devant les élus municipaux.