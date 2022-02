Où trouver de l’aide pour ma fille?

Je suis la mère d’une fille de 58 ans affectée par la bipolarité depuis son adolescence. Au début, je croyais que seul son caractère était en cause, mais avec les années, il a fallu que je me rende à l’évidence que le problème était plus profond. Elle avait hérité de la maladie qui avait rendu impossible pour moi la poursuite d’une vie commune avec son père, qui lui a fini par se suicider.

J’ai soutenu ma fille tant que j’ai pu, mais ce fut compliqué. Elle avait retenu de son père l’art de dissimuler son état, de sorte que je ne savais jamais sur quel pied danser avec elle. Elle a eu des chumsqu’elle n’a jamais réussi à garder, et elle est mère de deux enfants pour lesquels je me suis toujours dévouée, même si leur pèrerespectif est toujours resté présent.

Heureusement qu’aujourd’hui, ils ont tous deux des vies familiales qui les comblent. Mais leur mère reste toujours un poids pour eux,et aussi pour moi. Rendue à 80 ans, je n’ai pas besoin de ça dans ma vie, mais je ne peux pas l’abandonner, elle qui a si peu de personnes vers qui se tourner.

Je ne comprends pas que notre gouvernement ne prenne pas la mesure des besoins en santé mentale des personnes comme ma fille qui n’a plus de médecin de famille depuis longtemps et qui se trouve obligée de se soigner par elle-même. Et pour trouver un psychiatre ou un psychologue, c’est encore pire. Si j’ajoute à ça la COVID qui la rend hypernerveuse et qui lui fait perdre le peu de patience qu’elle a, je vous jure que c’est tough à traverser depuis presque deux ans.

Il lui reste juste moi la pauvre, sur qui se rabattre, mais moi non plus je n’en puis plus. Je l’ai ramassée à la petite cuillère pendant les derniers six mois et je suis rendue au bout du rouleau. Auriez-vous une suggestion à me faire ?

Mère un jour mère toujours

Même Christine Grou, la présidente de l’ordre des psychologues du Québec, déplorait la situation récemment dans le Journal et disait « Les cabinets des psychologues débordent à un point jamais vu auparavant. » Je vais commencer par vous suggérer une lecture pour vous et votre fille : « Calme au cœur du chaos » d’Isabelle Soucy publié chez « Libre Expression » où vous allez trouver plein de petits trucs pour améliorer votre qualité de vie. Je vous recommande aussi de vous adresse à l’organisme RELIEF qui offre des ateliers, de l’aide ponctuelle et même des consultations à des gens comme votre fille. On le joint au 1-866-738-9873 du lundi au vendredi entre 9h et 17h, et également à l’adresse : relief@monrelief.ca