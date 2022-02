Rob Ramage décortique la relève des Canadiens

Contre vents et marées, le département hockey des Canadiens travaille dur pour redonner à l’organisation ses lettres de noblesse.

• À lire aussi: Entrevue avec Le Journal: Martin St-Louis prêt pour la reconstruction

• À lire aussi: Tyler Toffoli marque à son premier match avec les Flames

Évidemment, la patience sera de mise et plusieurs gestes corsés devront être posés par la haute direction dans les prochaines semaines. De longs mois seront ensuite nécessaires avant d’en arriver à un résultat concret.

Rob Ramage, le directeur du développement des joueurs du CH, vit toutefois d'espoir et a de grandes ambitions pour le futur du club. Il a d'ailleurs un message très clair pour les partisans de la Sainte-Flanelle.

«Je sais que les choses vont mal à Montréal actuellement. Mais je suis prêt à te dire qu’il y a une lumière au bout de ce tunnel. Il suffit de regarder en direction de nos différents espoirs. Nous voyons une belle progression chez la majorité d’entre eux», a lancé l'homme de 63 ans dans le cadre d'un généreux entretien avec le TVASports.ca.

«Facile à dire», diront les plus sceptiques.

Mais Ramage a plus d’un tour dans son sac. Il accepte de décortiquer une grosse partie de la relève du CH, offrant une analyse qui, dans les faits, se veut en effet plutôt rassurante.

Le TVA Sports.ca vous présente ci-bas l’essentiel de ses observations.

Écoutez le segment sportif de Jean-François Baril diffusée chaque jour en direct 6 h 40 via QUB radio :

La relève du CH décortiquée par Rob Ramage

DÉFENSEURS

Jordan Harris

Âge : 21 ans

Taille/poids : 5 pieds 11 pouces, 185 livres

Équipe : Huskies de Northeastern (NCAA)

Statistiques 2021-2022 : 5 buts, 12 aides / 17 points en 29 matchs, différentiel de +10

«Je ne sais toujours pas s’il s’alignera avec nous, honnêtement. Je ne le sais vraiment pas! Jordan a des options sur la table, c’est clair. Il doit les évaluer et décider de son futur avec sa famille.

«Sur le plan hockey, il possède de superbes ingrédients. C’est un leader et un joueur très intelligent. Il possède aussi un merveilleux jeu de pieds. J’adore le voir patiner! Les atouts que je viens de t’énumérer feront certainement de lui un joueur de la LNH. Bien sûr, la marche entre les collèges américains et la Ligue nationale est immense. Mais ses capacités mentales et physiques sont tellement grandes qu’il négociera fort probablement très bien avec tout ça.»

Logan Mailloux

Âge : 18 ans

Taille/poids : 6 pieds 3 pouces, 212 livres

Équipe : Knights de London (OHL)

Statistiques 2021-2022 : 3 buts, 5 aides / 8 points en 6 matchs, différentiel de +6

«Le hockey qu’il offre en ce moment est directement lié aux efforts qu’il a mis pendant sa pause forcée. Il a travaillé comme un acharné sur la glace à l’entraînement, mais aussi hors de la patinoire. Aujourd’hui, il en récolte les dividendes. Il a joué six matchs et je l’ai trouvé très impressionnant. Il a eu un impact sur toutes les parties auxquelles il a pris part!

«Maintenant, il faut simplement réaliser que l’échantillon demeure très petit dans son cas, mais je suis vraiment encouragé. J’ai parlé à son directeur général Mark Hunter ce matin et il me disait à quel point il était reconnaissant et excité de pouvoir compter sur Logan dans son équipe. Mark me disait qu’il avait carrément changé la dynamique des Knights de London!»

Kaiden Guhle

Âge : 20 ans

Taille/poids : 6 pieds 2 pouces, 199 livres

Équipe : Oil Kings d’Edmonton (WHL)

Statistiques 2021-2022 : 6 buts, 25 passes / 31 points en 32 matchs, différentiel de +11

«J’ai longuement parlé avec l’entraîneur de Kaiden chez les Oil Kings la semaine dernière. Honnêtement, il peinait à trouver les bons mots pour me décrire à quel point Guhle était un grand leader. Il veut diriger tous les exercices à l’entraînement! C’est merveilleux, pour un entraîneur, de pouvoir compter sur un joueur aussi motivé. Il rend tout le monde autour de lui meilleur. Être nommé capitaine de ton équipe nationale, surtout quand c’est la formation canadienne, ça en dit long sur ton caractère.

«Évidemment, avoir du caractère est une chose, mais tu dois également savoir jouer au hockey. Ça tombe bien, car Kaiden est excellent là-dedans aussi! Il a déjà un style de jeu s’apparentant à celui d’un joueur de la LNH. En début de saison, il a bien fait à Laval et a impressionné lors de notre camp d’entraînement. C’est un excellent espoir de notre organisation.»

Jayden Struble

Âge : 20 ans

Taille/poids : 6 pieds, 205 livres

Équipe : Huskies de Northeastern (NCAA)

Statistiques 2021-2022 : 2 buts, 5 aides / 7 points en 25 matchs, différentiel de +9

«Les Huskies de Northeastern ont beaucoup de difficultés à marquer des buts, cette année. C’est certainement quelque chose qui affecte sa production offensive. Mais quand je regarde Jayden Struble, je n’ai pas le choix de te dire que les chiffres sont secondaires, dans son cas. C’est un jeune homme très puissant et il n’a vraiment pas peur d’aller chercher la grosse mise en échec. C’est un cogneur qui frappe dur. Et j’adore ça!

«Jayden est dans la tête de ses adversaires parce que tout le monde sait qu’il peut te faire mal et qu’il est dur à affronter. Pour moi, c’est exactement ça, l’ADN de Jayden. C’est aussi un excellent patineur, à la musculature très développée. Je vais te dire ceci : ce n’est plus un enfant, mais bien un homme. J’ai toujours dit que si un défenseur produisait moins, il devait au moins compenser par sa tenue physique et/ou défensive. Ça tombe bien, car Jayden excelle dans les deux cas. C’est une année comme ça et son nombre de points ne m’inquiète pas du tout.»

Mattias Norlinder

Âge : 21 ans

Taille/Poids : 5 pieds 11 pouces, 179 livres

Équipe : Frolunda HC (Suède)

Statistiques : aucun point en cinq matchs, différentiel de -4

«L’objectif initial, avec Mattias, était de lui donner un peu de glace nord-américaine, puis de le retourner en Suède. Mais il s’est blessé, donc nous n’avons pas eu le choix de le remettre sur pied avant son retour vers Frolunda. Il a finalement goûté à la LNH puis à la Ligue américaine et je crois vraiment que tout ça ne lui sera que bénéfique. Dis-toi que l’an prochain, à son retour ici, il n’aura aucune surprise. Il sait maintenant à quoi s’attendre et il sait aussi les points sur lesquels il doit travailler. Je lui en parle souvent et il est très réceptif.

«Sa prise de décision doit être meilleure, plus rapide, car les patinoires sont plus petites ici qu'elles ne le sont en Europe. Il doit aussi savoir se protéger, car il se fera frapper après avoir complété un jeu. C’est comme ça, dans la LNH!

«Offensivement, nous voyons plusieurs aspects que nous adorons. Je te parlais plus tôt de Jordan Harris et de son jeu de pieds, mais Mattias est également très mobile. On sait qu’il pourra diriger un avantage numérique, car sa vision du jeu est supérieure à la norme et son tir est lourd et précis. Tu sais... Je l’adore vraiment beaucoup! Il va revenir fort l’an prochain, j’en suis convaincu. Frolunda a un excellent club et il pourra compétitionner pour un championnat.»

ATTAQUANTS

Sean Farrell

Âge : 20 ans

Taille/poids : 5 pieds 9 pouces, 175 livres

Équipe : Université Harvard (NCAA)

Statistiques 2021-2022 : 8 buts, 11 aides / 19 points en 17 matchs, différentiel de +2

«C’est un joueur que j’ai vu jouer très souvent et je peux te dire une chose : il ne m’a jamais déçu. Jamais. Sean évolue dans un circuit où les équipes jouent trois matchs en l’espace de deux jours et demi, mais son niveau d’engagement n’a jamais diminué. Il est toujours au front et bataille ferme pour chaque rondelle. C’est également un joueur très intelligent. En fait, c’est certain qu’il l’est... Il étudie à Harvard, après tout (rires)!

«Sean est excellent avec la rondelle. Son tir frappe constamment le filet et il est doté de bonnes mains rapides. Mais son jeu sur 200 pieds est également très bon. Il peut tuer des pénalités. Écoute, il représente la formation américaine aux Jeux olympiques. Juste ça, ça en dit très long sur sa réputation dans le monde du hockey.

«Nous comptons prendre notre temps avec lui. Il n’est pas très gros et doit prendre de la force, ce qu’il fera j’en suis convaincu. Il évolue dans un bon programme avec Ted Donato. Je suis très excité par Sean et il est vraiment plaisant à regarder jouer.»

Blake Biondi

Âge : 19 ans

Taille/poids : 6 pieds, 191 livres

Équipe : Université de Minnesota-Duluth (NCHC)

Statistiques 2021-2022 : 12 buts, 10 aides / 22 points en 29 matchs, différentiel de +10

«L’an dernier, il ne jouait pas plus de sept minutes par match. Quand j’allais voir ses rencontres, je quittais toujours après la deuxième période, car je savais qu’il ne jouerait pas en troisième. Cette année, il joue plus de 15 minutes par partie et mène son équipe, un très bon club, au chapitre des points. Tu adores voir ça! Il ne s’est pas démoralisé par sa dernière saison, a mis les bouchées doubles à l’entraînement cet été et ça rapporte.»

Jesse Ylonen

Âge : 22 ans

Taille/poids : 6 pieds, 167 livres

Équipe : Rocket de Laval (AHL)

Statistiques 2021-2022 : 7 buts, 13 aides / 20 points en 26 matchs, différentiel de -9

«Jesse est un joueur extrêmement rapide. Tout ce qu’il réalise, il le fait à une vitesse folle. Il a aussi un excellent lancer. L’équipe d’entraîneurs à Laval accomplit une solide besogne avec lui. Récemment, l’équipe jouait à Utica, un endroit très difficile où disputer des matchs. J’étais sur place. Jesse a été l’un des principaux artisans d’une remontée alors que le Rocket perdait 2-0.

«Il est sur une très belle séquence, ces derniers mois. Il a une excellente attitude et sait ce qu’il doit faire pour atteindre le sommet. Je suis sûr que nous le verrons dans l’uniforme des Canadiens très bientôt.»

ACTUELLEMENT AVEC LE CH

Nick Suzuki

Âge : 22 ans

Taille/poids : 5 pieds 11 pouces, 205 livres

Statistiques 2021-2022 : 9 buts, 19 aides / 28 points en 49 matchs, différentiel de -24

«C’est un excellent joueur. J’ai une petite histoire pour toi. À sa dernière année junior, il a été échangé au Storm de Guelph dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL). En finale des séries, le Storm a affronté les Knights de London, alors dirigés par mes amis Dale et Mark Hunter. Je leur avais dit qu’ils en auraient plein les bras avec Nick.

«Ils ont décidé de mettre leur plus vieil attaquant sur son cas et London a rapidement pris les devants 3-0 dans la série. Le joueur qui le surveillait avait, à ce moment, plus de points que Nick. Mais Suzuki s’est alors réveillé et a complètement transformé la série. Il a pris le Storm sur ses épaules et a mené l’équipe dans le cadre d’une incroyable remontée de 0-3.

«Lors du match ultime, Guelph perdait même 3-1, mais Nick a complété sa soirée de travail avec trois points et son club a finalement gagné 6-3, remportant la série du même coup. Après tout ça, Mark Hunter est venu me dire : "notre plan de match était carrément de le tenir au silence. Mais quand il a décidé que s’en était assez, nous étions cuits".»

«Tout ça pour dire que la LNH est une ligue où il est très difficile d’être constant. Il y a des blessures et beaucoup d’adversité. Mais Nick Suzuki sera bon. Et il le sera pour très longtemps. Il fera paraître son contrat pour une aubaine très rapidement.»

Cole Caufield

Âge : 21 ans

Taille/poids : 5 pieds 7 pouces, 166 livres

Statistiques 2021-2022 : 3 buts, 7 aides / 10 points en 33 matchs, différentiel de -17

«J’ai toujours confiance en Cole Caufield. Beaucoup. L’adversité a quelque chose de très bon pour un joueur. Tu apprends sans cesse. Je veux aussi mentionner que Cole a une excellente attitude malgré l’actuelle saison. Il a toujours un sourire au visage et est très apprécié de tout le monde ici. Personne n’a jamais dit que ce serait facile. Une saison comme celle qu’il connaît fait partie du processus. Bientôt, il regardera en arrière et se dira que ces moments plus difficiles ont fait de lui un meilleur joueur, un joueur plus fort.»

Cayden Primeau

Âge : 23 ans

Taille/poids : 6 pieds 3 pouces, 203 livres

Statistiques 2021-2022 : 1-7-1, moyenne de buts alloués de 4,88 et pourcentage d’arrêts de ,866.

«Hey! Je suis un ancien défenseur... Je n’ai aucune idée de la façon d'arrêter une rondelle! Pour être franc, je ne fais pas vraiment partie du processus de développement de Cayden. Mais je peux te dire que je l’ai vu jouer très souvent lors de ses saisons à Northeastern. Il recevait alors plus de 40 tirs chaque soir et donnait quand même une chance de gagner à son équipe à toute occasion. Il est encore très jeune et nous devons être patient avec un gardien de son âge.»

À VOIR AUSSI...