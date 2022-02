Tennis: Granby accueillera une épreuve de catégorie 250

Le tournoi de tennis de Granby deviendra les Championnats Banque Nationale, qui proposeront dès cette année une compétition de catégorie 250 de la WTA, en plus de constituer une étape du circuit Challenger de l’ATP, a-t-il été annoncé en point de presse, mercredi.

Ainsi, l’événement prévu du 20 au 28 août pourrait accueillir certaines joueuses de renom de la scène internationale, ce qui comprend les athlètes locales comme Leylah Annie Fernandez, et ce, quelques semaines après leur participation à l’Omnium Banque Nationale; ce tournoi se tiendra à Toronto en 2022. De plus, l’étape de Granby pourrait constituer une bonne préparation pour les Internationaux des États-Unis devant s’amorcer le 29 août.

«Nous sommes très heureux de pouvoir continuer à travailler avec la Ville de Granby, la Banque Nationale et le comité organisateur pour faire croître ce tournoi international déjà très apprécié autant par les joueurs que par les amateurs de tennis. Tennis Canada est également ravi de pouvoir offrir aux amateurs de la région l’épreuve la plus relevée au pays après l’Omnium Banque Nationale», a affirmé par voie de communiqué Eugène Lapierre, vice-président principal du tennis professionnel au Québec chez Tennis Canada.

«Il s’agit d’une excellente nouvelle pour Granby, mais aussi pour le tennis canadien en général, puisque cela nous donne une occasion supplémentaire de jouer à la maison et d’avoir l’appui d’une foule partisane, a ajouté Fernandez, finaliste du Challenger disputé en 2019. J’ai adoré jouer à Granby et j’en garde de très beaux souvenirs. Je m’y suis toujours sentie la bienvenue. C’était certainement l’un des tournois du Circuit Challenger avec les plus grandes foules et je n’ai donc aucun doute que les amateurs seront au rendez-vous cet été.»

Groupe relevé

Les Championnats Banque Nationale de Granby se joignent ainsi à un groupe d’une trentaine de tournois WTA 250 comprenant ceux de Sydney, Lyon, Istanbul, Prague et Séoul. L’épreuve féminine, qui portait autrefois le nom de Coupe Banque Nationale et qui avait été présentée pendant plus de 26 ans à Québec avant de déménager aux États-Unis, fait ainsi un grand retour en sol canadien.

Ainsi, en 2019, le tournoi dont les droits appartiennent à Tennis Canada depuis 2016 avait été loué pour une période de trois ans à un promoteur américain. Toutefois, en raison de la pandémie, celui-ci n’a pas été en mesure d’honorer le contrat, ce qui permet maintenant à Tennis Canada de ramener la compétition au pays.

Granby est l’hôte d’un tournoi international depuis 1995, anciennement connu sous le nom de Challenger Banque Nationale de Granby.

