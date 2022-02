Tyler Toffoli marque à son premier match avec les Flames

À son premier affrontement dans l’uniforme des Flames de Calgary, Tyler Toffoli a inscrit un but dans un gain de 6 à 2 de sa nouvelle équipe sur les Blue Jackets de Colombus, mardi soir, au Scotiabank Saddledome.

L’attaquant de 29 ans a inscrit le sixième but des siens. En troisième période, il a profité d’un lobe de Johnny Gaudreau pour se présenter seul devant Elvis Merzlikins. Il a déjoué le gardien d’une feinte du revers.

C’était le 10e but de l’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal en 2021-2022. Lundi, le CH a envoyé Toffoli aux Flames en retour de sélection de premier et de cinquième tour, de l’espoir Emil Heineman et de l’attaquant Tyler Pitlick.

Erik Gudbranson, Elias Lindholm, Matthew Tkachuk, Dillon Dube et Adam Ruzicka ont aussi touché la cible dans ce gain à sens unique du club albertain.

La réplique des Blue Jackets a été assurée par Adam Boqvist et Zach Werenski.