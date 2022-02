Un don «historique» de 40 M$ à l’UdeM

L’Université de Montréal annonce un «nouveau chapitre de son histoire philanthropique» grâce à un don de 40 millions $ de Québecor et de la Fondation Chopin-Péladeau.

«Aujourd’hui, c’est un grand jour de fête qui s’inscrit dans l’histoire du Québec. Avec le don sans précédent annoncé aujourd’hui, nous posons aujourd’hui la pierre sur laquelle sera bâtie la relève entrepreneuriale», a déclaré Daniel Jutras, recteur de l’Université de Montréal.

Les fonds permettront la création d’un programme dédié à la formation de la relève entrepreneuriale, ainsi que la construction d’un futur pavillon à la fine pointe de la technologie, nommé en l’honneur de Pierre Péladeau, le fondateur de Québecor.

«En participant à la création d’un lieu de connexion et d’un nouveau programme en entrepreneuriat, nous nous assurons de mettre tout en œuvre pour soutenir et propulser les jeunes de la relève», a soutenu Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, qui a indiqué vouloir honorer la mémoire de son père grâce à ce don.