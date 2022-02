Un premier test réussi

Deux mois avant son arrivée sur la plateforme Club illico, la série télé québécoise Le temps des framboises, réalisée par le cinéaste Philippe Falardeau, a reçu un accueil chaleureux à la Berlinale mercredi soir.

« Ça s’est super bien passé, a confié Philippe Falardeau, joint quelques minutes après la présentation des deux premiers épisodes de sa série dans la salle du Zoo Palast, un cinéma mythique de Berlin.

« Dès les premières minutes, les spectateurs riaient beaucoup. J’ai assisté à d’autres projections à la Berlinale et le public est généralement plus réservé. Là, ça riait très fort. Je me demandais avant la projection si le public allait accepter cette espèce de convention où il y a de l’humour et du drame en même temps. Mais les gens ont vraiment embarqué. On est très contents. C’est rare que je dis ça de mes propres projections, mais j’ai eu vraiment du fun. Je suis soulagé et très optimiste pour la suite. »

Falardeau, qui signe ici sa toute première fiction télé, a assisté à la projection en compagnie de plusieurs membres de l’équipe de la série, dont les auteures Florence Longpré (M’entends-tu ?) et Suzie Bouchard (L’œil du cyclone), le compositeur Martin Léon et les acteurs Xavier Chalifoux, Edison Ruiz et Micheline Lanctôt. Le temps des framboises clôturait la Berlinale Séries, une section du festival consacrée aux productions télévisuelles qui a aussi accueilli il y a deux ans la série québécoise C’est comme ça que je t’aime.

Comme du cinéma

Tournée l’été dernier, Le temps des framboises met en vedette Sandrine Bisson dans la peau d’une mère de deux garçons qui doit gérer la ferme familiale à la suite du décès soudain de son mari. En plus d’apprivoiser un univers qu’elle ne connaît pas, elle devra composer avec sa belle-famille contrôlante et apprendre à connaître les travailleurs étrangers saisonniers qui vivent sur sa ferme.

Les deux premiers épisodes dévoilés mercredi à Berlin permettent de découvrir une galerie de personnages drôles et attachants. On reconnaît tout de suite la signature de Florence Longpré dans sa façon unique d’insérer des éléments d’humour absurde dans des situations dramatiques.

Œuvrant dans l’univers du cinéma depuis une vingtaine d’années, Philippe Falardeau (Monsieur Lazhar, C’est pas moi, je le jure!) dit ne pas avoir modifié sa façon de travailler pour s’ajuster au format d’une série télé de 10 épisodes. Sur le plan visuel, il a notamment multiplié les plans larges pour infuser une touche cinématographique à son œuvre.

« Avec mes collaborateurs, on a abordé ce projet comme si on faisait un film de 10 heures, explique-t-il. Au niveau de l’image, du cadrage, de l’éclairage et du mix, j’ai insisté pour m’entourer de gens de cinéma dans la création. Le directeur photo [Ariel Méthot] a fait beaucoup de cinéma. La monteuse, Aube Foglia, aussi. J’ai insisté aussi pour mixer la série sur des grands écrans. Bref, j’ai utilisé les outils que je connaissais déjà. »

La série Le temps des framboises débarque sur Club illico le 14 avril.