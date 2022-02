Une adaptation franchement bien ficelée

Jeux vidéo et cinéma font rarement bon ménage. Mais le vent semble être sur le point de tourner, comme en fait foi Uncharted, qui réussit haut la main sa transition de la console à l’écran.

C’est bien connu, le septième art a fait la vie dure aux plus grandes sagas vidéoludiques, de Resident Evil à Assassin’s Creed, en passant par Doom, Street Fighter et autre House of the Dead. On craignait donc le pire pour Uncharted, titre chouchou de la console PlayStation, qui fait le saut sur nos écrans cette semaine.

Dans ce qui fait ici office d’antépisode à la série de jeux Uncharted, Tom Holland troque les habits de Spiderman pour enfiler ceux de Nathan Drake, chasseur de trésors téméraire. Avec l’aide de son mentor Victor Sullivan (Mark Wahlberg), il traversera la planète pour tenter de mettre la main sur le mythique trésor de Magellan.

Tout ça, évidemment, ne sera en fait que prétexte à une enfilade de scènes d’action pétaradantes, de poursuites effrénées et d’énigmes à résoudre. Et ça fonctionne particulièrement bien, entraînant les cinéphiles dans un tourbillon semblable à ceux d’Indiana Jones.

Oui, on balance par la fenêtre une bonne part de logique, de vraisemblance et un nombre incalculable de règles de la physique. Mais tout ça, c’est de bonne guerre. Pourquoi ? Parce que le réalisme est souvent le pire ennemi des sagas vidéoludiques, et qu’on pardonne bien des écarts du genre au nom du divertissement.

Charisme indéniable

Et si Tom Holland, du haut de ses 25 ans, manque par moments de maturité pour bien rendre justice au célèbre personnage, il se rattrape grâce à son charisme indéniable – l’essence même de Nathan Drake – et à ses prouesses physiques spectaculaires.

La seule déception, tout de même importante, provient des effets spéciaux qui, soyons francs, laissent par moment à désirer.

Reste qu’il se dégage également de ce Uncharted un profond respect autant pour le jeu vidéo d’origine et ses nombreux fans. C’est d’autant plus évident lors du dernier acte, qui comprend notamment une brève apparition de l’acteur Nolan North, qui prête sa voix à Nathan Drake sur les consoles.

Uncharted ★★★1/2

Un film de Ruben Fleischer

Avec Tom Holland, Mark Wahlberg et Sofia Ali