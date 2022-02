Une autre décision politique incompréhensible

Quand on regarde la façon dont nos figures d’autorité tentent de résoudre la présente « crise des camionneurs », on se dit :

« Coudonc, ces gens-là ont-ils des enfants ? Ne savent-ils pas que la pire façon de calmer un enfant qui fait une crise du bacon est de lui donner l’impression qu’il a gagné ? »

DES ENFANTS

Si nos élus croient, comme Doug Ford, qu’il suffit de lever les consignes sanitaires pour acheter la paix avec les insurgés et rétablir la loi et l’ordre, ils se mettent le doigt dans l’œil jusqu’au coude.

Ces gens-là pensent comme des enfants.

Le gouvernement provincial lève les consignes en Ontario ? Les camionneurs récalcitrants vont demander que le gouvernement fédéral lève les consignes partout au pays.

Le gouvernement fédéral lève les consignes partout au pays ? Les camionneurs vont demander que les autorités déclarent la fin du passeport vaccinal.

Les autorités déclarent la fin du passeport vaccinal ? Les camionneurs vont demander que...

Ainsi de suite jusqu’à ce que, forts des reculs successifs des autorités (reculs qui leur ont à chaque fois permis d’avancer), ces combattants autoproclamés de la « liberté » exigent la démission du gouvernement.

Ça n’a pas de fin.

Tu donnes un pied, ils prennent une verge.

Tu as beau répéter du matin au soir et du soir au matin que tes reculs n’ont rien à voir avec leur crise du bacon, dans leur tête, le lien est direct.

Chaque recul des autorités gonfle l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et les encourage à hausser de nouveau les enchères.

Des enfants, je vous dis.

Huit ans d’âge mental.

UNE DÉCISION INCOMPRÉHENSIBLE

Quand j’ai entendu hier que le gouvernement Legault tirera la plogue sur le passeport vaccinal le 14 mars, je suis tombé en bas de ma chaise.

Pardon ? De kessé ?

Tous les jours, je parle à des virologues, des épidémiologistes, des intensivistes, alouette...

Qu’est-ce qu’ils me disent ? Que le plafonnement de la vaccination les inquiète.

Qu’il faut faire en sorte que le maximum de gens aillent chercher leur troisième dose, car une protection à deux doses, ce n’est pas suffisant.

Et là, on annonce qu’on enlèvera le passeport dans un mois ?

Mais ce sera quoi l’incitatif pour que les gens aillent se faire vacciner, alors ?

Et quel message on envoie en annonçant que les citoyens n’auront plus besoin de présenter une preuve de vaccination pour accéder à certains espaces fermés ?

Que la pandémie est finie. Basta. De la vieille histoire.

Pourquoi aller se faire vacciner, alors, si c’est terminé ?

Une autre décision politique incompréhensible, prise d’abord et avant tout pour faire plaisir aux électeurs.

LA CIGALE ET LA FOURMI

Au Danemark, on a levé toutes les consignes sanitaires et annoncé qu’on mettra bientôt fin à la campagne de vaccination.

Vous avez vu les derniers chiffres ?

Le nombre de cas et de décès quotidiens explose.

C’est ça qu’on veut ?

Tout ouvrir au printemps pour être obligé de resserrer la vis à l’automne ?

Comme le Dr Mathieu Simon m’a dit avant-hier à QUB Radio : « C’est la fable de La Fontaine. La cigale ayant chanté tout l’été se trouva fort dépourvue...»