Une défaite crève-cœur

PÉKIN | Incapables de menacer suffisamment le gardien suédois, mercredi, les Canadiens se sont avoués vaincus.

Les mines étaient basses et longues en route vers le vestiaire.

Dans un second match en 24 heures, les hommes de Claude Julien ont manqué d’énergie et de hargne pour aller dans les zones payantes.

Les patineurs suédois ont effectué un boulot impeccable pour les garder en périphérie, limitant du même coup les tirs de qualité et leurs chances de marquer.

Ils ont contrôlé la rondelle dans un match chaudement disputé jusqu’à ce que Lucas Wallmark inscrive son cinquième du tournoi.

En mode survie

Déjà dans le pétrin, c’était trop tard.

« Nous avons joué trop souvent en mode survie. Contre une équipe semblable, il faut avoir la possession de la rondelle, il faut jouer dans sa zone, mettre des tirs au filet, sauter sur les retours et aller dans l’enclave », a rappelé le défenseur Maxim Noreau.

« C’est une excellente équipe en défensive, a-t-il ajouté. Elle est talentueuse et nous a compliqué la tâche. »

En effet, les Suédois attendaient de pied ferme les Canadiens qui disputaient un quatrième match en cinq soirs.

Premiers sur la rondelle

Plus frais, mieux préparés et plus hargneux sur la rondelle, ils ne leur ont laissé aucune chance.

« Ils étaient toujours sur nous ou devant nous dès que nous avions la rondelle, a résumé l’entraîneur-chef Claude Julien. Ils nous ont gardés à l’extérieur de la zone payante. »

Au final, c’est une bévue et une malchance qui ont condamné les Canadiens.

« C’est crève-cœur, a soufflé le gardien canadien Matt Thomkins, auteur de 24 arrêts. C’est décevant, car ce chandail vient avec une tradition de gagner. Il est synonyme de médaille d’or. »