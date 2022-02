Vague Omicron: Duhaime aurait «laissé les Québécois libres»

S’il avait été premier ministre au moment où le variant Omicron de la COVID-19 s’est abattu sur le Québec, Éric Duhaime aurait «laissé les Québécois libres».

En entrevue mercredi avec Mario Dumont, le chef du Parti conservateur du Québec s’est attaqué aux mesures imposées par le gouvernement Legault avant les Fêtes. Aucune mesure sanitaire n’aurait été adoptée pour faire face à Omicron, si cela avait été de son ressort.

«Non, on ne met pas de mesures pour des gens qui ne sont pas à risque. On met des mesures pour les gens qui sont à risque. On laisse vivre les gens et on informe les gens au lieu d’essayer de les pousser dans un entonnoir», a-t-il affirmé.

M. Duhaime a martelé qu’il aurait plutôt «protégé les vulnérables».

«Je veux me comparer à ce qu’ils ont fait. Je vous dis que je n’aurais pas fait ce qu’ils ont fait! J’aurais laissé les Québécois libres!», a-t-il lancé.

Pour le chef des conservateurs, la ligne dure adoptée par le premier ministre François Legault n’a rien donné.

«Dans toutes les autres provinces au Canada, il y avait des mesures plus libres que nous. Partout ailleurs, ils ont un meilleur bilan dans le temps des Fêtes», a-t-il avancé.

