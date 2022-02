SAMSON, Richard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 3 février 2022, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Richard Samson. Né à Québec, le 16 février 1955, il était le fils de feu dame Thérèse Hallé et de feu monsieur Lucien Samson. Il demeurait à Montmorency. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Les cendres seront mises en terre au Cimetière de Montmorency à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: France (Réjean Roy), Roger, Nicole, Carole (Richard Beaudoin), Marcel; ses neveux et nièces: Sylvie Roy (Nicolas Lessard, Emma et Louis), Christine Roy (Alice et Arthur Dumas), Alexandre Beaudoin, Sébastien Beaudoin; son amie Lisette Tremblay; tous les membres de la famille Tremblay ainsi que plusieurs cousins, cousines et autres parents. Un merci tout particulier au personnel de l'unité de neurologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur gentillesse et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de