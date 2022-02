LABERGE, Lucien



À l'Hôpital Laval, le 29 janvier 2022, à l'âge de 97 ans et 10 mois, est décédé monsieur Lucien Laberge, époux de feu madame Alma Pagé, fils de feu Marie Routier et de feu Pierre Laberge. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Bernard (Linda Patry), Lorraine (Roch Delisle), Ginette (Fernand Cléricy), Pierrette (Luc Pellerin), Richard (Barbara Roy), Martin (Christine Lavoie) et Nathalie; ses petits-enfants: Isabelle, Myriam, Pascal, Rose-Marie, Yoann, Tobby, Emma, Charles, Jonathan et leurs conjoints et conjointes; ses arrière-petits-enfants: William, Elizabeth, Émile, Rosalie, Amahiel, Sébastiane, Maïka, Sarah, Kelly, Laurent, Victor, Olivia, Maeva, Loralie et Hubert; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles le même jour. La famille remercie l'équipe des soins palliatifs de l'IUCPQ pour les soins et leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au soins palliatif de L'IUCPQ. Site Web: https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/DI2019/ Téléphone : 418-656-4999, poste 5705