DOYON, Gilberte



Au CHUL, le 21 janvier 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Gilberte Doyon, épouse de feu monsieur Louis-Georges Perron et fille de feu monsieur Antonio Doyon et de feu madame Cordélia Rondeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil son époux feu monsieur Louis-Georges Perron; ses enfants: Steeve Perron (France Masson), Christiane Perron (feu Jacques Laporte) et Gratien Perron (Louise Côté); ses petits-enfants: Josée-Anne Perron, Cédric Perron (Joanie Côté), Samuel Perron (Emmy Bouchard Poirier) et Caroline Perron Laporte (Martin Danserau). Elle était la sœur de: Paquerette Doyon, feu Gaby Doyon (feu Daniel Dion), feu Irène Doyon (feu Lucien Soucy), feu Gertrude Doyon (feu Paul Douville), feu Florence Doyon (feu Adjeno Tremblay), feu Omer Doyon (feu Marcella Gagnon), feu Antonio Doyon (feu Germaine Gagnon), feu Yvon Doyon (Jacqueline Gagnon), feu Ernest Doyon (feu Cécile Lacroix), feu Roger Doyon (Claudette Aspirot) et feu Jean-Paul Doyon (feu Thérèse Dumais). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, arrière-petits-enfants, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5.