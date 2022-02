BLAIS, Jean-François



Bien entouré de mes proches, je termine un beau parcours de vie qui a duré 47 ans. J'entreprends un très grand voyage qui saura me conduire vers des sommets encore jamais atteints. Je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont aimé et qui m'ont aidé à livrer mon message d'amitié. Je remercie particulièrement ceux et celles qui m'ont aidé à relever les défis qui m'ont fait grandir et je veux souligner la contribution de mon père Normand Blais, de ma mère feu Francine Cantin, de Françoise Blais et de Lionel Fournier qui ont participé activement à la réussite des épisodes de ma vie. Je garde le meilleur souvenir des amis sincères, des connaissances fidèles, des voisins, des collègues d'études et de travail, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines et des membres de la communauté vietnamienne qui sont partenaires des moments heureux qui ont marqué mon passage. Je remercie et apprécie grandement la présence aimante de mon ami An Hoang Vinh Nguyen qui est associé à mon cheminement de vie. J'apprécie au plus haut point et je remercie le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec et du Centre de Recherche. Ces généreux intervenants n'ont ménagé ni leur temps, ni leurs talents pour les soins de grande qualité que j'y ai reçus. Je souhaite que toutes les marques de sympathie se traduisent par des dons à la Fondation du CHU de Québec - On se sent mieux. (fondationduchudequebec.org) ou encore à la Société de recherche sur le cancer.Au Revoir mes amis de toujours . . .