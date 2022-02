JACQUES, Christine Ouellet



Dans la chaleur de sa maison et entourée de ses onze enfants, le 13 février 2022, à l'âge de 97 ans est décédée madame Christine Ouellet. Elle était l'épouse de feu monsieur Christian Jacques. Elle demeurait à Lévis (arr. St-Romuald). Elle était une véritable force de la nature et une immense source d'inspiration. Merci de nous avoir transmis ta joie de vivre et ton amour inconditionnel pour la vie et envers tous. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Roch Pomerleau), France (André Leclerc), Joanne, Jean-Pierre, Elizabeth (Horace Gagné), Yves (Julie Tremblay), Dominique (Serge Parent), Alain, Guy (Nathalie Jean), Guylaine (Armand Bujold), François (Isabelle Gauthier); ses 21 petits-enfants et ses 18 arrières petits-enfants qu'elle aimait tant, ses belles-sœurs: Charlotte Bilodeau (feu Robert Ouellet), Denise Coulombe (feu Augustin Ouellet), Violette Jacques (feu Marcel Deslauriers); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédée ses frères et sœur: feu André (feu Évelyne Villeneuve), feu Gilles (feu Huguette Tardif), feu Thérèse (feu Claude Giroux) et beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jacques: feu Paul (feu Rachel Bélinge), feu Anthony (feu Yvette Falardeau), feu Marie (feu André Bergeron), feu Catherine (feu Guy Pelletier) et feu Michèle. La famille désire remercier le Dr Michel Tremblay, les intervenants dévoués du CLSC de St-Romuald et plus particulièrement notre sœur Joanne qui a permis à notre mère de profiter de son chez-soi jusqu'à la fin. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315 Québec (Québec) G1V 0B8 https://fondation-iucpq.org/je-donne/#don_in_memoriam.Elle a été confiée à la maison