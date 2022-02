TREMBLAY, Gilles



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 février 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Gilles Tremblay, fils de feu M. Paul Tremblay et de feu dame Irène Gariépy. Il demeurait à L'Ange-Gardien. Selon ses volontés, il n'y aura pas de service religieux. Il est allé rejoindre son frère, ses sœurs et sa belle-sœur: Jean-Paul (Jocelyne Huot), Suzanne et Odette. Il laisse dans le deuil ses frères: Richard et Michel; ses nièces: Geneviève Tremblay (Patrick Carrier), Sophie Tremblay (Mathieu Plante), Daniel Tremblay (Linda), Jean-François, Mélissa, Emy, Jordan, les membres de la famille Gariépy, Tremblay, Mathieu; ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents, ami(e)s et un salut spécial à M. Richard Bédard. Un remerciement spécial au personnel soignant du 4e étage du département de cardiologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / www.coeuretavc.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire