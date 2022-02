BOUFFARD, Thaïs



À Lévis, le 24 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Thaïs Bouffard, fille de feu madame Alexandrine Larochelle et de feu monsieur Edmond Bouffard. Elle laisse dans le deuil ses fils : Michel Lévesque (Dominique Assier) et Jean-François Lévesque (Isabelle Adam); son petit-fils adoré Nicolas; ses frères et sœurs : feu Lorenzo (Germaine Clusault), feu Lauretta (feu Donat Dussault), Dorothée (feu Almanzar Larochelle), feu Hermine (feu Gérard Chabot), Géraldine (feu Georges Larochelle) et Adéodat, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle a été confiée à :La famille remercie tout le personnel du 6e étage du CHSLD de Lévis pour l'attention portée et la qualité des soins.