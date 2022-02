RATTÉ, Jean-Marie



À la Résidence Côté Jardins, le 6 février 2022, à l'âge de 88 ans, entouré de ses enfants, est décédé paisiblement monsieur Jean-Marie Ratté, époux de feu dame Jeannette Bélanger, fils de feu dame Léa Jobin et de feu monsieur Odilon Ratté.Il laisse dans le deuil ses enfants: Mario, Christian (Julie Beaulieu), Chantale (Yves Boivin); ses petits-enfants: Amélie (Giacomo Messina), Audrey Beaulieu-Carbonneau (Louis Bastenier-Boutin), Pier-Olivier Boivin (Michelle Leblanc) et Amélie Boivin (Pier Villeneuve); ses arrière-petits-enfants: Laurence Boivin et Jacob Villeneuve; ses frères et sœurs: feu Émilienne, feu Marguerite, feu Odilon (feu Germaine Thibault), feu Charles (feu Jeannine Walsh), feu Lucille (feu Fernand Nolin), feu Cécile (feu Alfred Lachance), feu Georgette, feu Jacqueline, Christiane (Yves Ferland), Pierrette Latulippe (Richard Guérin), Lucille Latulippe (feu Yvan Guérin), Gisèle Latulippe (Florian Roy), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger: feu Thérèse (feu Alphonse Beauchemin), Sœur Stella, feu Jean-Baptiste (feu Edith Parent), feu Cécile (feu Robert Légaré), feu Monique (feu Roger Grimard, feu Guy Carette), Georgette (feu Roland Comtois), Lucien (Jeannine Plamondon), Germaine (feu Raymond Martel), feu Jean-Guy (Marthe Bilodeau, feu Louise Auclair), Jeanne (Jean-Marc Gingras), feu Jean-Marie (feu Gisèle Prévost) et son amie de longue date feu Louisette Cantin ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements chaleureux sont adressés au personnel de la Résidence Côté Jardins pour l'excellence des soins prodigués à notre père, pour leur gentillesse, leur délicatesse, leur dévouement et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Côté-Jardins, 4770 rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, G3A 9Z9, 418-780-8179.