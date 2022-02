L'HEUREUX, Nicole



Au CHSLD Sainte-Monique, le 31 janvier 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Nicole L'Heureux. Elle était la fille de feu Germaine Cloutier et de feu Agapit L'Heureux, elle demeurait à l'Ancienne-Lorette. Elle est allée rejoindre son époux, Raymond Renaud, et laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Camille (Pauline Paquin), feu Carmen (Feu Raymond Cossette), feu Marguerite (Raymond Patry), feu Jean-Guy (Ginette Périgny), feu Paul-Émile (Jacqueline Bissonnette) et Gaétan (Marie), ses beaux-frères de la famille Renaud; Rosaire (Ginette Jolin) et Jean-Claude (Françoise Hamel). Elle laisse également dans le deuil ses filleules; Guylaine, Louise et Sonia. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Les funérailles ont été laissées aux soins du :La famille recevra les condoléances,, de 14h à 16h,La famille tient à remercier les membres du personnel soignant du CHSLD Sainte-Monique pour les bons soins prodigués à madame L'Heureux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (305-1040, avenue Belvédère Québec (Québec) G1S 3G3 Tél.: 418 527-4294).