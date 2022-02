LEBLOND, Hélène Samson



Au Manoir du Bel-Âge, le 26 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Hélène Samson, épouse de feu Eugène Leblond et fille de feu Amédé Samson et de feu Irèna Hallé. Elle demeurait à Val-Bélair.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Laurent (Chantal Therrien), Marie (Denis Bourbeau), Angèle (feu Mario Grenier), Raymond, Jocelyne (Michel Lessard), Denise et Clémence (Christine Duquet); ses petits-enfants : Stéphanie Grenier (Jean-François Marcoux), Vincent Grenier (Marie-Ève Bêty), Caroline Lessard (Éric Poulin), Étienne Lessard (Christina Gosselin), Sabrina Leblond (Kevin Laberge), Jessyca Leblond (Joé Breton), Roxanne Leblond (Josué Turcotte) et Josianne Leblond; ses arrière-petits-enfants: Jeffrey Marcoux, Christopher Marcoux, Angélique Marcoux, Kasey Grenier, Nikki Grenier, Logan Breton, Élia Breton et Théo Breton, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de : feu Joseph (feu Marie-Louise Guillemette), feu Irène (feu Lionel Carrier), feu Lucille, feu Fernand (feu Jeanne D'Arc Paradis), feu Rhéa (feu Jos-A Bégin), feu Simone (feu Didier Blouin), feu Yolande (feu Jean-Paul Alarie), Rolande (feu Pierre Roy), Rita (Fernand Cadorette), feu Adrien (feu Liliane Patry) et Jeanette et la belle-sœur de: feu Germaine Leblond, feu Marie-Paule Leblond, feu Jean-Baptiste (feu Laurette Leblond), feu Alphonse (feu Lucienne Duchesneau), feu Léonard (feu Thérèse Talbot), feu Lucien (feu Bernadette Leblond), feu Julien (feu Thérèse Duquet), feu Georgette (feu Bertrand Plante), feu Laurette (feu Adélard Plante), Marie (feu Louis Talbot) et feu Simone (feu Pierre Nadeau).Un remerciement spécial au personnel du Manoir du Bel-Âge de Val-Bélair pour les bons soins prodigués et un merci particulier à madame Julie Labrecque. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.