20 ans de Ricardo sur ICI TÉLÉ

On dit souvent que le plus difficile, dans le milieu artistique, est de durer. Non seulement Ricardo Larrivée est au petit écran depuis 20 ans sur ICI TÉLÉ, mais il est aujourd’hui à la tête d’un empire d’accessoires de cuisine et de petits électroménagers qui porte son nom.

Le diffuseur public et Productions 350 ̊ ont souligné jeudi les deux décennies de son émission «Ricardo», qui rejoint chaque matin de la semaine plus de 100 000 téléspectateurs, selon Numeris.

Les recettes de Ricardo font aussi fureur sur internet et les Québécois les reprennent à toutes les sauces.

La semaine prochaine, l’animateur célébrera ce 20e anniversaire en grand. Le vendredi 25 février, notamment, il concoctera un gâteau blanc «White Velvet» en compagnie de la chef et pâtissière Isabelle Deschamps Plante.

Ricardo Larrivée et sa conjointe Brigitte Coutu ont fondé en 2002 Ricardo Media, entreprise qui est active dans plusieurs secteurs d’affaires (télé, magazine, livres, web, boutiques, cafés et mets préparés). En août dernier, IGA a annoncé avoir acquis une participation majoritaire dans l’entreprise.

À voir aussi