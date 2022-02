LAVOIE, Gilbert



Au CHSLD St-Jean-Eudes, Québec, le 23 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Gilbert Lavoie, époux de dame Clarisse Roberge. Né à St-Louis-du-Ha! Ha!, le 14 mars 1930, il était le fils de feu dame Rose-Anna St-Onge et de feu monsieur Arsène Lavoie. Il demeurait à Québec.à compter de 9 h.Le corps sera par la suite porté en crypte au cimetière St-Charles. Outre son épouse Clarisse, monsieur Lavoie laisse dans le deuil sa fille France (Paul-Yvon Pichette); ses beaux petits-enfants et arrière-petits-enfants; sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Béatrice (Paul-Eugène Dubé), Thérèse Dumont (feu Roger); de la famille Roberge: Huguette (feu Noël Bouffard), Noël (Thérèse Côté), Claudette (Claude Nolin), Lise (feu Gilles Laflamme), Nicole (Régis Cantin), Paule Grégoire (feu Clermont), Marie-Paule (Jocelyn Tremblay), Émile Boilard (feu Agathe) Lucie (Gaétan Bouffard), Émilien (Jocelyne Pichette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Gilbert était également le frère de: Marie-Ange (Laurent Houde), Rosaire, Lionel, Étiennette, Eugène, Odile et le beau-frère de: Marie-Marthe Roberge (Léon Bouffard), Gaétan Roberge, tous décédés. La famille remercie tout le personnel du centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour l'amour, l'humanisme et les bons soins reçus lors de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation St-Jean-Eudes, Site: www.chsje.com/fondation, Tél.: 418-627-1124. Les funérailles sont sous la direction de