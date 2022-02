BOIVIN, André



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur André Boivin, survenu subitement à son domicile, le 22 Janvier 2022 en après- midi. Il était le fils de madame Pauline Marcotte et de monsieur Claude Boivin. Il était le conjoint de madame Annie Moreau et demeurait à Québec. Outre sa conjointe et ses parents, il laisse dans le deuil ses deux garçons adorés: Alexis et Anthony. Il laisse également dans le deuil son frère Jacques (Valérie), son filleul Simon, son neveu Louis-David, ses beaux-parents: Mariale et Donald, son beau-frère Éric (Geneviève), ses nièces: Florence, Marilou et Élodie. Il laisse aussi dans le deuil ses tantes, ses oncles, cousin(e)s, et d'innombrables amis(es), collègues et coéquipiers.La famille vous invite à porter les couleurs du bleu blanc rouge ou de toutes autres couleurs de l'équipe de votre choix durant les condoléances. Suivant les funérailles, la famille vous invite à les rejoindre pour un petit moment lunch et causerie. Il vous sera aussi possible de suivre en direct ou en reprise la célébration avec le lien suivant :https://funeraweb.tv/diffusions/46854La famille a confié monsieur Boivin auVeuillez suivre le groupe Facebook Hommage à André Boum Boum Boivin (1975-2022). Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à une fondation pour enfant qu'André avait à cœur (Leucan, Charles-Bruneau et Rêves d'enfants).