VERREAULT MOISAN, Thérèse



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Thérèse Verreault, survenu à Saint-Casimir le 29 janvier 2022, à l'âge de 95 ans. Elle était l'épouse de feu Roger H. Moisan, la fille de feu Yvonne Genois et de feu Édouard Verreault. Native de Saint-Léonard-de-Portneuf, elle habitait à Saint-Casimir.L'inhumation des cendres de Mme Verreault se fera en toute intimité à une date ultérieure, au cimetière Saint-Léonard-de-Portneuf, 529, rue Principale, Saint-Léonard-de-Portneuf (QC) G0A 4A0. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel Moisan (Line Morasse), Simon Moisan (Marie Drolet) et François Moisan (Carmen Brisson); ses petits-enfants : Guillaume Moisan (Marie-Claude Pépin) et Isabelle Moisan (Jimmy Gilbert) ; ses arrière-petits-enfants : Thomas, Romy, Zack et Maé; ses frères et sœurs : Georges (Jacqueline Matte), Aurélien (Thérèse Boutet), Roméo (feu Jacqueline Dorval), Aline (feu Fernand Cantin), Jean-Guy (Lise Tessier) et Louis (Pauline Moisan); sa belle-sœur Liliane Trudel (Marcel Ayotte) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Outre son époux et ses parents, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés avant elle : Cécile (feu Maurice Labonté), Émile (feu Marie-Ange Trudel), Lucina (feu Rock Julien), Charles (feu Rose-de-Lima Hardy), Yvon (Huguette Bérubé), Paul-Aimé Moisan (feu Lucie Lortie), Georgette Moisan (feu Bruno Julien) et Camilien Moisan (Aline Vézina).La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Casimir pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf (pour l'hôpital de Saint-Raymond), 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (QC) G3L 1W1, téléphone : (418) 337-3658.https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.