MURRAY, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 février 2022, à l'âge de 87 ans, entouré de sa famille est décédé monsieur Jacques Murray. Il était le fils de feu madame Georgette Lamoureux et de feu monsieur Camille Murray et conjoint de madame Aline Laberge. Il demeurait à Québec. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil; ses enfants: Luis, Martine, Céline, Nathalie, Gaby (Richard Bélanger); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Paul (Patricia), Pierrette et Micheline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laberge; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. ll est allé rejoindre son fils feu Daniel.de 14h à 15h,Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille remercie le département de la greffe rénale de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du rein, Succursale Québec, Site: www.rein.ca, Tél.: 418-683-1449. Des formulaires seront disponibles sur place.