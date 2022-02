BOLDUC, Gaston



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 4 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Gaston Bolduc, époux de dame Mariette Bergeron. Il était le fils de feu dame Marie-Anne Marschall et feu monsieur Émile Bolduc. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Mariette; ses frères: feu Yvon (Jacqueline Lamothe) et Jacques (feu Gaétane Pagé) et son amie Claudette Drolet; ses sœurs: feu Yolande (Pierre Gingras), Ghislaine (Gilles Pépin), Lise (feu Paul Deblois), feu Murielle (Réjean Auclair) et Ginette (Christian Beaupré); ses beaux-frères et belles-sœurs: Isabelle (Roger Savard), Paula (feu Roméo Gagnon), Colette (feu Raymond Carrier), Hélène (feu Charles Forgues), Sœur Denise, Monique (feu Arthur Garneau), feu Jean-Raymond (Diane Bernard), Louise (Réal Beaulieu) et Huguette (feu Jean-Guy Chabot); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allée rejoindre sa sœur Pauline (Gilles Giguère). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du 4e étage de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.