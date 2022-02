BÉLAND, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 février 2022, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Denis Béland, fils de feu monsieur Maurice Béland et de feu madame Noëlla Roberge. Il demeurait à Lévis, secteur de Charny. Il laisse dans le deuil ses sœurs: Gaétane, Christiane (Jean-Pierre Lachance), Louise (Roger Frenette), Sylvie (Jacques Lachance), Jocelyne (Claude Couture) et Martine; son oncle Rosaire (Gladys), sa tante Gabrielle Sylvain et Cyrilla Béland; ses neveux et nièces; Danielle, Steve, feu Sébastien, Francis, Kevin, Simon, Régine; son cousin Marco Béland qu'il affectionnait; ses fidèles amis: Willy et André (Lucie); ainsi que plusieurs autres cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un merci tout spécial à toute l'équipe des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.à compter de 17 h.