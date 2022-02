TANGUAY FORTIN, Claire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le dimanche 6 février 2022, est décédée à l'âge de 93 ans, madame Claire Tanguay, épouse de feu monsieur Wilfrid Fortin. Elle était la fille de feu Rosario Tanguay et de feu Maria Chabot. Elle demeurait à Lévis et autrefois de Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairede 10h à 13h45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rolande (André Dupuis), Gisèle (Jacques Bussière), Gaston, Martine, Pierrette (Raymond Maheux) et Gilles; ses petits-enfants: Dominique Dupuis, Pierre-Michel et Marianne Bussière, Marie-Eve et Vincent Fortin, Marie-Christine, Frédérique et Pier-Anne Lefrançois, Véronique et Julien Maheux ainsi que ses 19 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Abbé Joseph Tanguay, feu Madeleine Tanguay (feu Aimé Rodrigue), feu Alice Tanguay (feu Patrick Rouillard), feu Thérèse Veilleux, Olivette Veilleux (feu Rolland Morissette), Yvette Veilleux (feu Renaldo Cameron), Julien Veilleux (Édith Fillion) et Père Armand Veilleux (Trappiste). De la famille Fortin, elle était la belle-sœur de: feu Paul-Émile (feu Bernadette Ouellet), feu Hélène (feu Gaston Cloutier (feu Alida Fortin Cloutier)), feu Marcel (feu Alice Rodrigue), feu Yvette (feu Gérard Dussault), feu Horace (feu Thérèse Beaudoin), feu Laval et Jeanne (feu Donat Nadeau). Elle laisse également dans le deuil Benoît Lefrançois, Roselyne Couture, ses filleuls Richard Rodrigue et Mario Morissette ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement tout spécial à l'équipe médicale du 4e étage des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.