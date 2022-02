MURRAY, Michel



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 6 février 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Michel Murray, époux de dame Louise Patry, fils de feu Maurice Murray et de feu Étiennette Harvey. Il demeurait à Québec.de 13 h à 16 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise; ses frères et sœurs : feu Jeannine (feu Marcel Truchon), feu Yves (feu Jeanne Tremblay), Norma, Gaëtane (Jean Pilote), feu Réjeanne (feu Jean-Eudes Savard), Françoise (feu Jean-Paul Gauthier), feu Robert (feu Julie Gravel), Murielle (feu Ghislain Boivin) et Ginette (Michel Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Patry : Claude, Céline, Michel, Pierre et Steeve, ainsi que de nombreux neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, voisins, copains de travail, de Golf et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale et Saint Brigid's Home, 2109-1270, chemin Sainte-Foy, Québec (QC), G1S 2M4, tél.: 418-684-2260.