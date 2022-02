LORQUET, Madeleine Arseneault



Au centre d'hébergement du Boisé, le 1er février 2022, à l'âge de 99 ans et 7 mois, est décédée dame Madeleine Arseneault, épouse de feu Marc Lorquet, fille de feu Joseph Arsenault et de feu Ameralda Savard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Guy et Michel (Normand Bédard); sa belle-fille Carole Déry (feu Jacques Lorquet); son gendre Denis Lavertu (feu Nicole Lorquet); ses petits-enfants: Marie-Christine, Catherine (Martin Beaudoin), Stéphanie (Stéphane Gingras), Frédéric (Michèle Lupien), Sébastien (Karina Beaulne), Olivier (Geneviève Ruest), Jean-Philippe (Mélanie Provost) et François (Émilie Vincent); ses arrière-petits-enfants, son frère Joseph Arseneault, ainsi que plusieurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier spécialement ses proches aidants, Christine, Olivia, Michel et Normand, ainsi que tous les membres du personnel du centre d'hébergement Le Boisé pour les bons soins prodigués.