DION, Joanna



Le 8 février 2022, à l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, à l'âge de 38 ans, le Seigneur a accueilli dans Sa Lumière et dans Sa Paix, madame Joanna Dion, épouse de Philippe Trudel. Elle était la fille de Josseline Laverdière et de Michel Dion. Elle habitait à Saint-Lazare-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aujeudi le 24 février 2022 de 19h à 21h30. Vendredi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 12h30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux et ses parents; ses enfants: Vincent et Pierre-Olivier Aubin (leur père Louis-Philippe Aubin), Léa-Rose et Bénédicte Trudel; son beau-fils Félix Trudel-Esculier (fils de feu Marie-Ève Esculier); ses sœurs: Valérie (Guillaume Brochu) et Anne-Marie (Martine Béland); son frère Jean-Michel (Catherine Gagnon); ses beaux-parents Bernice Malenfant (Marcel Vignola) et Gilles Trudel (Michaëlla Lessard); son beau-frère Dominic et sa belle-sœur Josianne (Sébastien Bouchard); ses neveux et nièces : Jean-Félix, Antonin et Marguerite Brochu, Adrien et Damien Dion, Sandrine, Julien et Laurélie Trudel, Antoine, Gabrielle, Charles, Olivier et Étienne Bouchard; ses oncles et tantes, cousins et cousines ainsi que de nombreux amis et collègues de travail. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis pour leur délicatesse et les bons soins prodigués. Un grand merci à toutes les personnes ayant offert leur soutien que ce soit par leur présence, leurs prières ou par leurs dons. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1 ou à un organisme communautaire de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :