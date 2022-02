BOUTET, Roland



À son domicile, le 29 janvier 2022, entouré de sa famille, est décédé monsieur Roland Boutet à l'âge de 70 ans. Il demeurait à Ste-Christine-D'Auvergne. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Boutet et de feu madame Maria Meehan et le conjoint de madame Estelle Paquet. Monsieur Boutet laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa sœur bien-aimée Thérèse (Robert Boutet), sa nièce Caroline (Pierre Labarre), son neveu Jean-François (Audrey Lépine), son arrière-neveu Simon Noreau, (Mélyssa Denis Trépanier), ses arrière-petites-nièces: Alycia et Zoé Boutet, ses arrière-arrière-petits-neveux: Elliott et Jamie Noreau ainsi que plusieurs cousins et cousines. Il laisse également dans le deuil le fils de sa conjointe Denis Alain (Arlette Langlois) ainsi que leurs enfants: Jean-Philippe Alain (Lisa-Marie Drolet) et Jérome et les petits-fils de sa conjointe: Logan, Victor et Naythen; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paquet: feu Wilfrid (feu Adrienne Bédard), feu Marcel (Madeleine Cayer), feu Georgine (feu Gaston Beaupré), Jean-Claude (Nicole Voyer), Réjean (feu Ginette Huot, Francine Lesage), Michel (Lison Moisan), feu Solange (Yvon Beaupré), Boromé (Jeannine Voyer); ses demi-soeurs et demi-frères, cousins et cousine de la famille Paquet; son grand ami Hervey Jalbert (Vesna Knezevic), tous les membres de sa choral, tout le personnel du S.O.S. Accueil, anciens collègues de travail de la Commission Scolaire de Portneuf, anciens étudiants, Prêtres et Diacres, et de nombreux amis(es). Un remerciement particulier au Dr Gaston Verret et au Dre Geneviève Dion du centre de pneumologie de l'hôpital Laval ainsi que tout son personnel.…............Monsieur Boutet ne sera pas exposé.et de là au crématorium sous la direction de laLe passeport-vaccinal sera obligatoire afin d'assister à la cérémonie. Vous pouvez faire un don au centre de pneumologie du Dre Geneviève Dion à la fondation Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, fondation-iucpq.org.