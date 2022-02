LABRECQUE, Adrien



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 5 février 2022, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Adrien Labrecque, fils de feu Maria Trudel et de feu David Labrecque. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que leurs enfants, autres parents et amis. Adrien était le dernier de sa lignée des Labrecque. L'ont précédé tous ses frères et sœurs: Jeanne-D'Arc, Jeannette, Charles, Jeannine, Roger, Louisette et leurs conjoints respectifs. La famille tient à remercier monsieur André Marchand, monsieur Jacques Guimond et monsieur Yvan Plante ainsi que madame Cécile Cauchon, qui lui ont apporté support et aide précieuse au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan (pour enfants atteints de leucémie), 2950A, boul. Laurier (Édifice McDonald - 2e étage (côté service au volant), Québec (Qc) G1V 2M4, tél. 418 654-2136 - quebec@leucan.qc.ca