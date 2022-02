BERTHIAUME, Christine



C'est entouré de tout l'amour des siens qu'est décédée paisiblement à son domicile le 5 février 2022, à l'âge de 50 ans, Mme Christine Berthiaume épouse de M. Marc Trépanier domiciliée à Breakeyville. Elle était la fille de feu M. Léandre Berthiaume et de Mme Yvette Berthiaume (feu M. André-Guy Lehoux) ainsi que la sœur de: Victor (Sylvia Turmel), Céliane (Philippe Beaulieu), Gérald (Sylvie Bégin), Louiselle (Gaétan Brassard) et Sylvie (Gilbert Salmon). Elle laisse également dans le deuil son beau-père M. Paul-André Trépanier (feu Mme Monique Bouchard), sa belle-sœur Hélène Trépanier (Michel Chevarie), ses filleules Myranda Talmadge et Isabelle Chevarie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux autres parents et amis(es). Un merci tout spécial au Docteur Vincent Laroche, hématologue de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'à tout le personnel de l'Unité d'hématologie et au Docteure Dominique Leblanc, chirurgienne et oncologue de l'Hôpital du Saint-Sacrament pour les bons soins prodigués.le vendredi 25 février 2022 de 19 h à 22 h etde 13 h à 15 h.