MERCIER, Louisette Buteau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 février 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Louisette Buteau, épouse de feu Claude Mercier, fille de feu Armand Buteau et de feu Yvette Parent. Autrefois de Sainte-Hénédine, elle demeurait à Honfleur. Elle laisse dans le deuil son fils Mario (Sylvie Leblond) et son petit-fils Gabriel. Elle était la sœur de feu André (feu Denise Fortier), Patrick (feu Hélène Roberge), Raymonde (Gaston Allen) et feu Marcel (Denise Allen). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s ainsi que la famille Leblond, sa deuxième famille.La famille recevra les condoléances (maximum 50 personnes / passeport vaccinal non-requis) au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Hénédine : Samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laLa famille tient à remercier le personnel de la résidence Fleuribel de Honfleur, ainsi que celui de la résidence Sainte-Hénédine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus (Sainte-Hénédine) (62 rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, G6E 4A2) : https://smdj.ca/financement-cva