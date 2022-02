FISET, Roger



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 31 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Roger Fiset, époux de madame Denise Beaulieu, fils de feu madame Germaine Gingras et de feu monsieur Louis-Philippe Fiset. Il demeurait à Stoneham-Et-Tewkesbury.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure et en toute intimité. Outre son épouse madame Denise Beaulieu; il laisse dans le deuil ses filles: Andrée (Claude Harvey) et Édith (Gilles Guéroult); sa petite-fille : Amélie Fiset (surnom Amé); son arrière-petit-fils: Alexis Bergeron; ses frères et sœurs : Jeannine (feu Roger Beaumont), Georgette (feu Arthur Blouin), Armand (Claudette Bisson), Denise, feu Paul (feu Huguette Deslauriers), Monique (feu Philippe Desharnais), feu Lorette, feu Louise (Marcel Létourneau), Madeleine (Serge Brière) et Jean-Pierre (Ghislaine Ste-Marie); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaulieu : feu Gracia Géraldine, feu Gabrielle, feu Jeannette, feu Robert, feu Rosaire, feu Donat (Noëlla Roy), feu Alcide, feu Ferdinand, Julienne, Henriette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Christ-Roi pour les soins apportés durant son séjour.