DUSSAULT, Lisette



Une célébration de vie aura lieu, le samedi 18 juin 2022. On invite famille, ami(e)s, collègues et connaissances à se joindre à nous pour souligner la vie de Lisette avec joie, tendresse et amour. Détails à venir concernant l'endroit et l'heure de la célébration du 18 juin 2022.Le 2 février 2022 est décédée Mme Lisette Dussault à l'âge de 76 ans. Lisette nous a quittés dans un état de paix et sérénité et a rejoint ses parents et deux de ses frères. Lisette a partagé un mariage magnifique pendant 52 ans avec l'amour de sa vie, Gilles Blouin.Elle laisse à Gilles ce qu'elle adorait le plus au monde, ses enfants: Caroline (Doug) et Jean-Sébastien (Karine); ses petits-enfants: Gabrielle, Beatrice, Sophie, Arthur, Catherine et Sofia, ainsi que Jack (le chien adoré). Lisette a également laissé derrière elle ses frères (belles-soeurs) et sœurs (beaux-frères), neveux, nièces, sa belle-famille, de nombreux ami(e)s, collègues et connaissances. Lisette était une femme d'une grande générosité, débordante d'énergie, une cheffe hors pair, et une force de la nature (il n'y avait rien à son épreuve). Lisette, veille bien sur nous tous. Merci pour tout. Tu es pour toujours dans nos cœurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, téléphone: 418 524-2626, site web: www.gilleskegle.org.