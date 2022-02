HUDON, Bernadette



Le 27 janvier 2022, est décédée au CHSLD Sainte Anne de Beaupré, à l'âge de 88 ans Mme Bernadette Hudon, épouse de Monsieur Armand Perron, demeurant à Sainte-Anne de Beaupré. Elle était la fille de feu M. Marcellin Hudon et de feu dame Amanda Tremblay. Outre son époux Monsieur Armand Perron, elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin (feu Thérèse Girardeau), Suzanne, Mario (Danielle Veilleux), Gisèle, feu Roger, Josée (feu Gilles Mireault), Nathalie (Tony Delarosbil), Caroline (Richard Plante); ses petits-enfants: Annick, Valérie, Rachelle, Alexandre Perron et leurs conjoints respectifs, feu Nathalie Gingras, Louis-André Perron (Sarah Lapointe), Jean-Philippe Perron (Isabelle Gagné), Sébastien Canuel (Geneviève Bégin) Laurence et François Mireault, Sarah-Eve Hébert (Alexandre Gravel), Henri-Jule Hébert (Emily Giroux), Arthur Hébert (Geneviève Bach), Roxanne Delarosbil (Antoine Barette), Oliver Delarosbil (Gabrielle Perreault) Vincent Gignac (Noémie Falardeau), Nathan Gignac (Chloé Tassé); Ses arrière-petits-enfants: Joanie, François, Oliver et Auguste, Roméo, Simonne, Zacharie, Raphaelle, Antoinette, bébé à venir Lou Michel, Léopaul, Eléonore, Baptiste, Joséphine. Elle était la sœur de: feu Marguerite Hudon, feu Herménégile, feu Marie (feu Maurice Rioux), feu Joseph Éli (Anita Perron), feu Rosanne (feu Jean-Marie Maltais), Brigitte (feu Gilbert Côté, Hyacinthe Tremblay) et feu Jean-Baptiste et la belle-sœur de: feu Annette Perron (feu Georges Langlois), Anita Perron (feu Joseph Elie), feu Roland (Brigitte Côté), Thérèse (Feu Nicol Poudrier), Simone (Yvon Gaudreault), Sœur Rita, Bernadette (Jean-Paul Lavoie) et Lucille (Michel Jean). Elle a été confiée àUn précieux et sincère remerciement à tout le personnel du département 3 Rives du CHSLD de l'hôpital Sainte-Anne de Beaupré avec qui elle avait tissé des liens significatifs et chaleureux. Nous voulons souligner leur dévouement, leur bienveillance et la qualité des soins humains et attentionnés qu'il lui a offerts et pour tous ceux qui continueront d'offrir des soins à notre père. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC).