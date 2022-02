GAUDREAULT, Jean



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 25 janvier 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean Gaudreault, époux de madame Jacqueline Plamondon. Il était le fils de feu monsieur Irénée Gaudreault et de feu madame Juliette St-Amand. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Jean aient une pensée pour lui. La direction des funérailles a été confiée àIl laisse dans le deuil outre son épouse Jacqueline, ses enfants, son gendre et ses belles-filles: Christian (Danielle Gauthier), Julie (Jean-François Bouchard), Jean-Jacques (Trycia Chouinard); ses petits-enfants: Noémie, Émilie, Jacob, Clémence, Corinne, Louis et Romy-Rose; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Claire (Crescent Chouinard), Michelle (Marcel Bélanger), Daniel (feu Lisette Simard), Camille, Linda, Philippe, feu Marcel (Micheline). Il était le frère de feu Odette (feu Patrice Bélanger), feu Jacques, feu André (feu Michelle Beaulieu), feu Louis-Marie, feu Gérard (feu Renelle), feu Clément et feu Maurice (feu Madeleine). Il quitte également ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plamondon: feu André (Huguette), Louis (Carole), Yvon, feu Claude (Sylvie) et ses beaux-parents feu Paul-Émile Plamondon et feu Jeanne-D'Arc Fiset, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9 https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don et/ou Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/.