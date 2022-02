POULIN, Soeur Irène, S.C.S.L.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 11 février 2022, à l'âge de 104 ans dont 84 ans de vie religieuse, est décédée Soeur Irène Poulin (en religion Soeur Joseph-de-la-Croix), fille de feu Joseph Poulin et de feu Albertine Paré. Elle était native de Saint-Martin, Beauce, Québec. Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. Elle était la soeur de feu Yvette (feu Gérard Bélanger), feu Rita, feu Hervé (feu Rachel Pelletier), feu Roger (Réjeanne Lévesque). Elle laisse aussi dans le deuil madame Gilberte Carrier ainsi que plusieurs neveux et nièces, et ses ami(e)s.Elle a été confiée au