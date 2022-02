CAOUETTE, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 janvier 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur André Caouette, conjoint de Auréa Demers. Demeurant à Lévis, secteur Charny, il était le père de feu Steeve Caouette et le fils de feu Aimé Caouette et de feu Emilie Demers. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la Villa Mon Domaine pour les bons soins.